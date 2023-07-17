У чому замочити джинси перед пранням, щоб вони не вицвіли: спритний трюк

Є простий спосіб зберегти колір джинсів

Після кількох прань улюблені джинси можуть стати не такими яскравими та насиченими за кольором. Щоб уникнути цієї проблеми, скористайтеся одним простим лайфхаком, який буде коштувати вам копійки.

Щоб джинси не вицвітали після прання, перед цим замочіть їх із особливими підручними засобами. Про спритний трюк пише видання Express.

Для ефективного лайфхака вам потрібні два компоненти — звичайний столовий оцет і кухонна сіль. Якщо замочити джинси із цими інгредієнтами перед тим, як покласти в пральну машину, тканина не втратить колір. Цей спосіб із замочуванням допомагає закріпити фарбу на тканині та сповільнить вицвітання.

Крім того, перед пранням рекомендується вивернути темні джинси навиворіт і використовувати засіб для збереження кольору. Найкраще прати речі темних кольорів разом за низької температури.

Раніше "Телеграф" розповідав про інші корисні лайфхаки, які спростять прання. Якщо вам потрібно повернути білий колір одягу, спробуйте одну геніальну хитрість. Відбілювач вам не знадобиться.