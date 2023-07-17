Ніколи не мийте це оцтом: п’ять речей, які легко пошкодити

Оцет може бути поганим помічником у прибиранні, якщо нанести його на певні поверхні

Звичайний оцет часто використовується в побутових цілях і може стати альтернативним очищувальним засобом для прибирання багатьох речей в будинку. Однак деякі предмети ця рідина лише пошкодить.

Є п’ять поверхонь у будинку, які не можна чистити оцтом. Про це розповідає видання Express.

Що не можна мити оцтом

Кам’яна поверхня. Кислота небажана для пористих поверхонь, включаючи мармур, граніт, вапняк і травертин. Оцет може роз’їсти захисний герметик, через що втратиться блиск і потьмяніє фарбування.

Дерево. Навіть розведений оцет здатний зіпсувати дерев’яні поверхні через свої кислотні властивості. Деревина після такого чищення висохне і швидше зноситься.

Металеві предмети. Іноді домогосподарства радять замочувати вироби з металу, наприклад кухонні ножі, в оцті, щоб прибрати іржу. Але при частому використанні оцту вони лише потьмяніють і пошкодяться. Чищення оцтом нержавіючої сталі, латуні та міді призведе до іржі.

Пофарбовані поверхні. Через оцет фарба "змивається", а поверхня стає тьмяною і знебарвленою. Крім того, таке миття тягне за собою тріщини.

Оббивка. Оцет занадто агресивний для оббивних тканин і може пошкодити волокна, що призведе до розривів. До того ж, натуральний очищувач залишить по собі неприємний запах, який непросто прибрати.

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