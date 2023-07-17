Воно завжди під рукою: що допоможе позбутися болючих мозолів влітку

Для цього вам знадобиться лише один засіб

В’єтнамки та босоніжки для багатьох українців вважаються невід’ємною частиною літа. Однак багато хто з нас стикався з тим, коли з часом у спеку вони натирали шкіру настільки сильно, що на цьому місці з’являлися болючі мозолі.

"Телеграф" розповідає, як легко цього уникнути.

Для цього вам знадобиться лише один засіб, який є вдома практично в кожного — антиперспірант. Перед виходом із будинку просто змастіть їм найболючіші місця.

Антиперспірант виступить як захисний бар’єр між шкірою та взуттям і допоможе уникнути мозолів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як полагодити в’єтнамки за допомогою підручних засобів. Цей простий лайфхак може стати вашою "екстренною допомогою", коли ви раптово виявилися роззуті на вулиці.

Також ми повідомляли про те, як позбутися сверблячки після укусу комара. Існує одразу кілька ефективних способів, наприклад, вівсянка. Потрібні пластівці, які треба варити, а не просто заливати окропом. Щоб дізнатися більше способів позбавити себе неприємних відчуттів пов’язаних з укусом етик кровопивців, переходьте за посиланням.