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Потрібно лише один продукт: як швидко позбутися неприємного запаху в холодильнику

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Світлана Шкурупій Світлана Шкурупій
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Як прибрати неприємний запах із холодильника
Як прибрати неприємний запах із холодильника. Фото freepik.com

Цей хитрий трюк допоможе одразу вирішити проблему

На кухні завжди має бути чисто та свіжо, у тому числі й у холодильнику, де ми зберігаємо продукти. Але бувають випадки, коли з нього виходить неприємний запах, який за дві секунди здатний відбити будь-який апетит.

Експерти в матеріалі Glavred підказали лайфхак, як позбутися проблеми, не застосовуючи дорогих хімічних засобів, а лише завдяки одному бюджетному продукту.

Як прибрати неприємний запах із холодильника

Є хитрий трюк, який допоможе швидко позбавити вас неприємних нюансів. Для цього достатньо взяти лише почищену сиру картоплю. Як виявилося, цей популярний на нашому столі овоч є поглиначем запахів. Він вбирає їх як губка, а тому розріжте продукт на кілька шматочків і залиште їх у холодильнику.

Залиште часточки просто на тарілці, їх не потрібно накривати пакетом або плівкою. Але картоплю необхідно міняти кожні 2-3 години. Використовуйте цей лайфхак, доки неприємний запах повністю не зникне.

"Телеграф" писав раніше, які продукти не можна зберігати у дверцятах холодильника. Хазяйкам слід взяти це на замітку.

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#Прибирання #Холодильник #Лайфхак