Рус

Речі не смердітимуть: як позбутися неприємного запаху без прання

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
744
freepik.com

Цей лайфхак особливо врятує, коли немає можливості випрати одяг

Іноді трапляється так, що одяг набуває неприємного аромату. Вивішування на свіже повітря не розв'язує проблему, а добре випрати річ немає можливості. У такій ситуації можна вдатися до однієї хитрощі.

Щоб позбавити річ неприємного запаху без прання, знадобиться деревний наповнювач для домашніх тварин. Цю речовину потрібно засипати в поліетиленовий пакет і крапнути туди кілька крапель ефірної олії з приємним для вас ароматом. Пакет потрібно закрити й струсити, а потім покласти в нього речі, що неприємно пахнуть.

Закрийте пакет із наповнювачем та одягом та залиште у такому стані на добу. За цей час наповнювач повинен увібрати в себе весь неприємний запах. Через добу одяг потрібно дістати з пакета та пропилотяжити. Цей метод без прання допоможе позбавитися навіть самих уїдливих запахів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися неприємного затхлого запаху в шафі.

Теги:
#Одяг #Запах #Неприємний запах #Лайфхак