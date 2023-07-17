Речі не смердітимуть: як позбутися неприємного запаху без прання

Цей лайфхак особливо врятує, коли немає можливості випрати одяг

Іноді трапляється так, що одяг набуває неприємного аромату. Вивішування на свіже повітря не розв'язує проблему, а добре випрати річ немає можливості. У такій ситуації можна вдатися до однієї хитрощі.

Щоб позбавити річ неприємного запаху без прання, знадобиться деревний наповнювач для домашніх тварин. Цю речовину потрібно засипати в поліетиленовий пакет і крапнути туди кілька крапель ефірної олії з приємним для вас ароматом. Пакет потрібно закрити й струсити, а потім покласти в нього речі, що неприємно пахнуть.

Закрийте пакет із наповнювачем та одягом та залиште у такому стані на добу. За цей час наповнювач повинен увібрати в себе весь неприємний запах. Через добу одяг потрібно дістати з пакета та пропилотяжити. Цей метод без прання допоможе позбавитися навіть самих уїдливих запахів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися неприємного затхлого запаху в шафі.