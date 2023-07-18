Мух у будинку не буде: дивний, але дієвий трюк проти комах

Позбутися всюдисущих мух можна без дорогих репелентів

У літню пору проблема з комахами в будинку загострюється. Існують різні способи боротьби з мухами. Магазинні репеленти діють не завжди, тож альтернативою стане саморобна пастка.

Щоб позбавитися мух у будинку, застосуйте один незвичайний трюк. Лайфхак може здатися дивним, але подіє, запевняють у матеріалі Express.

Мухи атакують наші житла в літні місяці, але вам не потрібно тягтися до мухобійки, щоб прибрати комах — достатньо пластикового пакета, наповненого водою. Звучить дуже просто, але цей метод часто використовують у закладах у південній частині США.

Як відлякати мух

Отже, потрібно наповнити прозорий поліетиленовий пакет водою, зав’язати на вузол (або використовувати тару з зіп-застібкою) і повісити на ручку дверей або в іншому місці, де часто літають мухи. Для кращого ефекту можна помістити всередину монети або шматочки фольги.

Цей незвичайний прийом відлякує мух через їхній механізм зору. Такий трюк забезпечує заломлення світла, в результаті "складні" очі мух спантеличені й не летять у будинок.

Трюк проти мух у домі

Раніше "Телеграф" розповідав, як упоратися з іншим літнім шкідником у будинку. Один натуральний засіб, який дешевше за будь-які репеленти, надійно захистить вас від комарів.