Спритний трюк для усунення засмічення у ванній: спрацює краще за будь-яку побутову хімію

Прочистити злив можна легко та швидко за допомогою підручних засобів

У ванній кімнаті часто забивається стік, що може стати справжньою проблемою. Однак засмічення в раковинах, ваннах і душових кабінах можна легко усунути, при цьому дорога побутова хімія не знадобиться.

Щоб прочистити злив у ванній кімнаті, скористайтеся одним дієвим лайфхаком. Про це йдеться у матеріалі Express.

Зазвичай стік забивається залишками мильних засобів, брудом, жиром і скупченням волосся. Але вода знову почне витікати швидко та безпроблемно, якщо прибрати засмічення у ванні, раковині чи душі за допомогою підручних засобів – харчової соди, оцту й окропу.

Як прочистити злив

Спочатку влийте окріп у каналізацію. Потім всипте близько склянки харчової соди. Влийте склянку оцту. Залишіть щонайменше на 30 хвилин. Знову влийте окріп. Спустіть воду з крана в злив, ви побачите, що засмічення зникло (як і неприємний запах, що виходить від каналізації).

Харчова сода й оцет – натуральні альтернативи хімікатам, які допомагають вирішити проблему із заблокованим стоком. Коли ви додаєте оцет в харчову соду, отримуєте бурхливу хімічну реакцію, яка здатна прорвати засмічення.

Раніше "Телеграф" розповідав, які поверхні у будинку не можна мити оцтом. Кислота замість очищення може призвести до пошкодження.