Мінімум зусиль та засобів: як правильно почистити динамік на смартфоні

Продувати динаміки потрібно хоча б раз на тиждень

Щоб смартфон якісно працював і на тривалий час зберігав заряд, за ним необхідно правильно доглядати, зокрема очищати його від різних забруднень. Особливо це стосується динаміків, в які потрапляє пил та інші дрібні частинки, що погіршують якість звуку. І час від часу їх потрібно очищати, щоби можна було нормально насолоджуватися музикою.

Експерти у матеріалі УНІАН розповіли, за допомогою яких засобів та лайфхаків це можна зробити безпечно, щоб не пошкодити гаджет, але "пробити" сторонні частки назовні.

Як почистити динамік смартфона

Насамперед, це не рекомендується робити "хімією". Краще візьміть зубну щітку або дерев’яну зубочистку і обережно постарайтеся зняти з динаміка накопичене сміття. Можна використовувати спеціальне стиснене повітря, цей метод також дасть хороший результат. А ось від голок краще відмовитись, тому що можна легко пошкодити мембрани. Щоб сміття трохи розм’якшало, експерти радять застосувати чистий спирт або бензин, призначений для запальничок.

Більше того, щоб очистити динамік і зробити звучання кращим, можна використовувати спеціальне програмне забезпечення. Щоб зробити це на Android, зайдіть у розділ "Налаштування", далі в пункт "Розширені" та виберіть "Очищення динаміка". Після того, як запустите функцію, смартфон необхідно перевернути екраном вниз і трохи струсити. Під впливом звуку з отворів випадуть дрібні частинки та пил.

Якщо ви власник iPhone або у вас немає такої функції, тоді можна встановити спеціальну програму через App Store, наприклад, Speaker Cleaner або "Ремонт Динаміка". Після запуску натисніть кнопку Clean Speaker, зробіть гучність до максимуму, переверніть смартфон екраном вниз і струсіть, доки сигнал звучить.

"Телеграф" писав раніше, яких помилок при зарядці допускають власники iPhone. Краще від них якнайшвидше позбутися, щоб не нашкодити батареї гаджета.