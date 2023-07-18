Які речі в жодному разі не можна зберігати на балконі: приберіть їх скоріше

Не влаштовуйте сміттєзвалище там, де можна облаштувати чудове місце для відпочинку

У більшості квартир балкон виконує роль комори, де зберігають речі, якими рідко користуються господарі. Крім того, там же іноді можна знайти не просто марні, а й небезпечні речі, яких потрібно терміново позбутися.

"Телеграф" розповість, які речі категорично не можна зберігати на балконі.

Газові балони та вибухові речовини

Газові балони та піротехніка у будь-який момент можуть стати причиною пожежі та вибуху. Зберігати ці речі на балконі заборонено. Газові балони потрібно зберігати у темному, сухому та недоступному для впливу сонячних променів приміщенні. Але в жодному разі не на балконі. Те саме стосується і піротехніки. Нагадаємо, що її застосування взагалі заборонено в Україні.

Легкозаймисті рідини

Бензин, газ, ацетон та інші хімічні речовини не можна зберігати на балконі. Вони можуть спричинити виникнення пожежі. Найкраще позбутися цих засобів. Якщо ж вони необхідні в побуті, то зберігати їх потрібно у правильній тарі та захищеному від прямих сонячних променів місці.

Будматеріали

Деякі сухі матеріали, такі як штукатурка та цемент, можуть стати непридатними для використання, якщо вберуть сирість на балконі.

Сміття

Деякі господарі влаштовують на балконах справжнє звалище — зберігають там старі речі, предмети побуту, макулатуру, склотару, сухарі та інше. Мало того, що мотлох виділяє неприємні запахи, так він ще й приваблює гризунів та комах, які є розносниками інфекції.

Харчові продукти

Балкон може здаватися ідеальним місцем для зберігання продуктів. Але насправді перепади температури, вплив прямих сонячних променів чи сильний мороз можуть вплинути на смакові якості продуктів, призвести до розвитку бактерій та виникнення неприємного запаху.

Меблі з натурального дерева та папір

Зберігання предметів інтер’єру з натурального дерева на балконі може призвести до деформацій, тріщин та погіршення їхнього зовнішнього вигляду. Виною тому будуть перепади температури, вологість та сонячні промені. З тієї ж причини краще не зберігати на балконі документи, фотографії та книги. Всі ці речі можуть вицвісти чи покритися пліснявою від вологи.

Велосипеди та самокати

Балкон може здатися ідеальним місцем зберігання для невеликих засобів пересування. Але вогкість може зіпсувати деякі деталі.

Взуття та одяг

Деякі люди зберігають не сезонні речі на балконі. Але це не найкраща ідея. Занадто велика вологість може призвести до утворення плісняви, яка зіпсує речі.

Замість того щоб створювати сміттєзвалище на балконі та наражати на ризик життя, краще використовувати балкон за призначенням і обладнати там комфортну зону для відпочинку.

Раніше "Телеграф" розповідав, які предмети категорично не можна чистити оцтом.