Як не застудитися під кондиціонером: сім корисних порад

Важливо пам’ятати, що температура в приміщенні не повинна бути нижчою за вуличну більш ніж на 10 градусів

У нестерпну літню спеку кондиціонер — це чудовий порятунок. Однак є ризики через нього захворіти й вплинути на це можуть одразу кілька причин. Щоб уникнути цієї неприємності, варто дотримуватися кількох простих правил.

Різкі перепади температур та тривале перебування в охолодженому приміщенні (де кондиціонер працює нижче ніж на +20) можуть призвести до поганого самопочуття. "Телеграф" розповідає, як прохолоджуватись під кондиціонером, але при цьому не застудитися.

Яких правил потрібно дотримуватися

не можна перебувати під струменем холодного повітря;

температура в приміщенні не повинна бути нижчою за вуличну більш ніж на 10 градусів. Її можна зменшувати поступово (на 2-3 градуси на годину);

кондиціонер не слід включати менш як на +20 градусів;

потрібно регулярно чистити кондиціонер, щоб мікроби не розмножувалися у ньому;

включати кондиціонер на максимальну швидкість обдування можна для охолодження прогрітого приміщення, але через пару хвилин слід перевести його в мінімальний режим;

користуватися зволожувачем повітря;

на ніч відключати кондиціонер або залишати за температури +25.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про трьох лайфхаків, які допоможуть впоратися зі спекою влітку. Завдяки їм можна зробити ручний кондиціонер, холодоагент та термос для холодної води.