Як часто потрібно чистити пральну машину: про це всі забувають

Якщо забувати про догляд за пральною машиною, строк придатності приладу швидше спливе

Пральна машина – незамінний помічник у господарстві. Однак ваші речі не будуть чистими й ароматними, а в ящику для порошку може з’явитися пліснява, якщо періодично забувати чистити цей прилад.

Рекомендується чистити пральну машину кожні два місяці. Про це пише видання Express.

Брудна пральна машина спричиняє неприємні наслідки: грибок усередині приладу, затхлий і неприємний запах одягу після прання та навіть несправність. Тому дуже важливо стежити за чистотою пральної машини. Крім того, регулярний догляд продовжить термін служби приладу, що є вигідним для вашого бюджету.

Як почистити пральну машину? Існує кілька способів. Найпростіший – запуск гарячого циклу з невеликою кількістю оцту чи харчової соди. Альтернативне рішення: використання засобу для чищення, спеціально призначеного для пральних машин.

Найоптимальніша звичка: чистити пральну машину раз на два місяці або кожні 30 прань. Це запобігатиме накопиченню бактерій і вапняного нальоту, що впливає на якість прання.

Раніше "Телеграф" писав про ще одну небезпечну помилку, яка шкодить пральній машині. Дізнайтеся, чому не можна залишати мокрі речі в барабані після закінчення прання.