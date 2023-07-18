Позбавляємося жахливого запаху з раковини: допоможуть всього два натуральні засоби

Отвір для стоку часто забивається та приносить додаткові проблеми

Забита раковина, на жаль, дуже поширена проблема, і вирішувати її потрібно якнайшвидше, тому що в кімнаті почне поширюватися дуже неприємний запах. І зробити це можна швидко, не застосовуючи агресивної "хімії".

Експерти у матеріалі Express поділилися лайфхаком, який допоможе ефективно прочистити стік у раковині. Для цього вам знадобиться всього два засоби, які точно знайдуться у вас на кухні.

Як усунути запах з раковини

Усунути проблему можна за допомогою харчової соди, оцту та гарячої води. Просто візьміть інгредієнти, засипте по одній чашці в отвір і залиште на 30 хвилин, а потім залийте окропом. Харчова сода у поєднанні з оцтом швидко розчинити бруд у вашій каналізації, тому що між ними створюється бурхлива хімічна реакція, яка очищує засмічення.

Щоправда, якщо випадок серйозний, то цей "дешевий та екологічний" спосіб може не підійти, але спробувати однозначно варто. Засори у раковині краще пробивати одразу, бо потім доведеться викликати сантехніка.

"Телеграф" писав раніше, як швидко очистити стік від засмічення. Експерти підказали чотири прості, але дієві методи.