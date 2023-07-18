Взуття не смердітиме навіть у найстрашнішу спеку: допоможе один засіб

Лайфхак допоможе вирішити поширену проблему із взуттям

У теплу пору року особливо актуальною стає проблема неприємного запаху із взуття. Від неї ніхто не застрахований. Запах поту зазвичай важко вивести із взуття, тому що не завжди його можна і зручно прати. Але народний засіб легко впорається із цим завданням.

Приготувати суміш проти амбре нескладно. Для цього знадобляться популярні у побуті засоби з аптеки — нашатирний спирт та перекис водню. Достатньо змішати по 1 столовій ложці кожного компонента і засіб від неприємного запаху у взутті буде готовим.

Використовувати його також дуже просто. Достатньо змочити ватний диск у розчині перекису та нашатирного спирту та протерти проблемне взуття зсередини. Сама суміш також має специфічний запах, тому потрібно ще деякий час, щоб взуття просохло і всі сторонні запахи вивітрилися.

Раніше "Телеграф" ділився лайфхаком, який справді допоможе відбілити шкіряне взуття.