Робіть це правильно: як потрібно заряджати телефон в автомобілі

Якщо заряджати телефон надто часто не від мережі, батарея може зноситися

Зарядити телефон можна не тільки через розетку або павербанк, а й в автомобілі через спеціальний прикурювач. Однак потрібно робити це правильно, щоб не наражати смартфон на ризик.

На порталі "Автосвіт" дали кілька порад, як правильно заряджати телефон у машині, щоб він не вийшов з ладу. Потрібно дотримуватися кількох правил, щоб цей процес був безпечним.

Для початку необхідно купити адаптер для заряджання смартфона в автомобілі з функцією багатоступеневої системи захисту від замикання та перегріву. Якщо він не буде оснащений такою функцією, то зіпсується не тільки сам прикурювач, а й телефон.

Також важливо звертати увагу на вихідну потужність зарядного пристрою. Вони бувають кількох типів: 1 А, 2 А, або 2,4 А. Перший тип заряджатиме телефон повільно, особливо якщо в цей момент користуватися смартфоном. А два інші типи зарядних пристроїв набагато швидше відновлять заряд батареї гаджета.

Однак варто пам’ятати, що телефон розрахований на повноцінну зарядку від розетки та часто заряджати його в автомобілі не варто. В іншому випадку батарея працюватиме нестабільно, а якщо постійно тримати смартфон на дроті, вона почне перегріватися. Як наслідок, вона швидше зноситься і смартфон почне завдавати незручностей.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чи можна заряджати телефон до 100% заряджання. Деякі дії з телефоном серйозно шкодять батаєрі.