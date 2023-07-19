Захистіть себе від неприємних укусів: посадіть цю рослину у себе вдома, щоб позбавитися комарів

Відлякати шкідників можна природними прийомами

Комарі можуть бути дуже неприємними та порушувати ваш сон, особливо вночі. Щоб тримати їх якомога далі і захистити себе від своїх неприємних укусів, ви можете використовувати деякі рослини.

Щоб відігнати комарів, які вторгаються у ваш будинок чи спальню, ви можете вдатися до природних прийомів, пише santeplus. Справді, деякі рослини-репеленти, як лемонграс, ефективно відлякують комах, таких як мухи чи комарі.

Лемонграс — багаторічна ароматична рослина з вічнозеленим листям. Він є природним репелентом для багатьох комах, таких як комарі. Його запах відлякає їх від вашого житла, захистивши вас від неприємних укусів і сверблячки після них.

Зазвичай лемонграс вирощують у горщиках. Грунт для посадки повинен бути вологим і дренованим, але при цьому не мокрим. Насіння слід помістити на поверхню землі. Бажано до проростання тримати горщик у теплому, сонячному місці за температури 20-25°C.

Коли рослини досягне 15 см у висоту, пересадіть його в новий горщик діаметром не менше 30 см. Помістіть шар глиняної гальки або гравію на дно горщика і використовуйте субстрат, що складається з рівних частин ґрунту для горщика, садової землі і піску. Потім рясно полийте. Взимку рослину можна не поливати, адже вона входить у період спокою.

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