Від жирних плям не залишиться сліду: фантастичний трюк, щоб очистити духовку

Не поспішайте купувати побутову хімію, чистоту в духовку гарантує саморобна суміш

У духовці накопичується жир та залишки їжі, тому важливо регулярно очищати цей прилад. За допомогою правильних підручних засобів і невеликого прийому ви зможете швидко, дешево і легко привести духову шафу до ладу.

Щоб відмити духовку від жиру, використовуйте саморобний засіб із підручних інгредієнтів. Про дієвий лайфхак пише Express.

Як очистити духовку

Ефективний спосіб очистити духовку: використовувати комбінацію харчової соди, столового оцту та рідини для миття посуду. Приготуйте з цих засобів пасту, нанесіть товстим шаром на внутрішню частину духовки і залиште на якийсь час (оптимально — на всю ніч). Тобто дорога побутова хімія вам не знадобиться.

Щоб покращити результат чищення, задійте спритний трюк із розігріванням духовки. Для цього увімкніть прилад на 80-100 градусів, а потім вимкніть і дайте охолонути, поки суміш вбиратиметься. Це допоможе легко видалити жир й інші забруднення.

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