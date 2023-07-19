Лайфхак, про який не всі знають: навіщо перед сном класти телефон у порожню чашку

Особливо цей лайфхак стане в нагоді тим, хто не прокидається від звуку будильника

Користувачі смартфонів користуються різними хитрощами, щоб зберегти заряд батареї або зробити звук трохи голосніше. Але мало хто застосовує для цього випадку порожню чашку.

Експерти у матеріалі Apostrophe розповіли, чому людям, які скаржаться на слабкий звук будильника, слід перед сном класти свій смартфон у порожню ємність. Виявляється, тут все просто.

Навіщо телефон класти в порожню ємність

Багато людей сплять настільки сильно, що не чують вранці звукові сигнали, тому прокидаються набагато пізніше, ніж планували. Якщо така проблема стоїть гостро, тоді слід скористатися лайфхаком із порожньою чашкою або склянкою. Просто перед сном опустіть туди гаджет і поставте біля ліжка. Ви гарантовано повинні прокинутися, тому що звук будильника стане набагато гучнішим.

Щоправда, цей лайфхак можна використовувати не лише для вищеописаних цілей. Порожня ємність, в яку вставлений смартфон, може допомогти при прослуховуванні музики. Улюблені композиції точно звучатимуть досить голосно.

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