Чому не можна мити екран телевізора звичайною водою: важливий нюанс

Якщо протерти телевізор правильною ганчіркою та засобом, екран не пошкодиться

На плоскому екрані телевізора осідає пил, можуть з’явитися брудні смуги, відбитки пальців і різні плями. Щоб дисплей був чистим, потрібно провести сухе та вологе прибирання, ось тільки використовувати звичайну воду не можна.

Якщо мити екран телевізора водою з крана, можуть залишитися мінеральні відкладення і розводи. Про це йдеться у матеріалі Express.

Як очистити екран телевізора

Вимкніть прилад з розетки, щоб уникнути ризику удару електричним струмом. Використовуйте серветку з мікрофібри, вона ефективно збирає пил. Паперові рушники та звичайні ганчірки можуть призвести до розводів і навіть подряпин. Акуратно протріть екран і корпус телевізора сухою серветкою з мікрофібри. Рухайтеся згори донизу. Змочіть тканину з мікроволокна невеликою кількістю дистильованої води або розчином для очищення екрану, спеціально призначеним для електроніки. Звичайна водопровідна вода не підійде, оскільки може залишати мінеральні відкладення чи розводи. Акуратними круговими рухами протріть екран. Не натискайте занадто сильно. Протріть екран насухо чистою тканиною.

Раніше "Телеграф" розповідав, які ще засоби не годяться для миття екрана телевізора. Якщо використовувати деякі магазинні продукти, замість чистого дисплея отримаєте зіпсований прилад.