Буде тільки гірше: чим не можна виводити плями поту на білому одязі

Деякі засоби можуть лише погіршити проблему

Плями поту особливо помітні на білих футболках та сорочках. Позбутися їх досить проблематично. До того ж далеко не всі засоби, які зазвичай безвісти видаляють плями, підходять для прання білого одягу.

"Телеграф" розповість, які засоби категорично не рекомендується використовувати при виведенні жовтих плям поту з білого одягу і що допоможе впоратися із забрудненням і не зіпсувати річ.

Що не можна використовувати для виведення плям поту

Засоби з хлором

В інших випадках хлорні відбілювачі можуть бути ефективними, але не для видалення поту. Хімічний компонент у таких засобах взаємодіє з білками, що містяться в поті, що призводить до потемніння слідів.

Високі температури

Гаряча вода тільки закріпить забруднення та посилить неприємний запах. Для видалення плям від поту на білому одязі використовуйте воду не вище 30 градусів.

Чим вивести плями від поту на білому одязі

Для видалення жовтих плям можна використовувати спеціалізовані засоби. Багато з них здатні справлятися навіть із застарілими забрудненнями та повертають початкову білизну речам.

Також можна скористатися перевіреними народними методами.

Господарське мило. Натріть пляму поту цим милом і залиште на пів години, потім виперіть річ звичайним способом.

Харчова сода. Змішайте 50 мл води із 4 столовими ложками соди, нанесіть цю суміш на пляму за допомогою щітки. Зачекайте приблизно годину та прополощіть річ.

Сода, сіль та рідке мило. Змішайте інгредієнти в рівних пропорціях, щоб усунути свіжі плями поту. Нанесіть суміш на пляму і зачекайте пів години перед прання звичайним способом.

Ці методи підійдуть навіть для делікатних тканин, але при взаємодії з шовком рекомендується не залишати вказані речовини понад 15 хвилин.

Раніше "Телеграф" розповідав, як вивести неприємний запах із речей без прання.