Ефект вас здивує: навіщо під час миття підлоги додавати у воду гірчицю

Виявляється, що гірчиця може стати в нагоді в побуті

У квартирі має бути чисто і свіжо, тому не забувайте проводити вологе прибирання, зокрема мити підлогу на кухні, де через жир накопичується багато забруднень. А у боротьбі з ними може допомогти простий та бюджетний засіб.

Експерти у матеріалі Glavred розповіли, що під час миття підлоги варто додати у воду гірчицю, яка, напевно, знайдеться у вашому холодильнику. Виявляється, що вона може допомогти у побуті.

Навіщо мити підлогу водою з гірчицею

Не всі знають, що цей продукт має антибактеріальний ефект, тому додавання гірчиці допоможе позбавити поверхню підлоги активної патогенної флори. І не варто переживати, завдяки своїй сильній очищаючій здатності, вона ніяк не нашкодить вашій підлозі, навпаки, поверхня стане блищати і виглядати ідеально.

Для приготування розчину необхідно взяти відро води, додати в нього велику ложку гірчиці, а також ложку солі. Інгредієнти ретельно перемішайте і цією сумішшю промийте підлогу. Від забруднень не залишиться й сліду!

"Телеграф" писав раніше, якими засобами категорично не можна мити ламінат. Якщо нехтувати цими порадами, то на поверхні з’являться білі плями та мікроподряпини.