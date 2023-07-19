На допомогу прийдуть чотири копійчані засоби: як легко і швидко позбутися жиру на витяжці

На витяжці накопичується застиглий жир та інші забруднення

Кухня вважається "серцем" будь-якого приміщення, тому там має панувати чистота та порядок. Особливу увагу після приготування їжі слід приділити витяжці, адже на ній з часом починає накопичуватися пил, жир та інші забруднення.

Експерти в матеріалі Apostrophe розповіли, як за допомогою простого лайфхака можна швидко та ефективно позбутися проблеми. На допомогу прийдуть лише кілька народних засобів.

Як очистити витяжку від жиру

Постарайтеся не застосовувати хімію, адже краще для очищення кухонних предметів використовувати безпечні засоби, а саме: харчову соду, господарське мило, оцет і лимон (лимонну кислоту).

Візьміть повітряні фільтри і за допомогою щітки очистіть їх у гарячій воді зі здрібненими шматочками господарського мила. Опустіть туди решітку та залиште на 1-2 години. Після цього промийте під проточною водою. Забруднень жодних не залишиться.

Ще можна почистити решітку в гарячій воді з додаванням лимонної кислоти, вона швидко позбавить їх жирних плям, нагару та інших забруднень, що не дозволяють витяжці працювати нормально.

Перемогти жир допоможе і звичайний столовий оцет. Решітку слід покласти в тазик або миску з широким дном і залити оцтом. Залишіть їх замоченими на 10 хвилин, потім додайте дві столові ложки соди і зачекайте до завершення дії хімічної реакції. Ретельно промийте решітки губкою або щіткою, а потім змийте залишки суміші водою.

Зсередини витяжку можна відмити за допомогою соди, оцту та господарського мила. Натерте господарське мило розведіть у гарячій воді та нанесіть за допомогою губки на забруднені поверхні. Залишіть на 30 хвилин, потім протріть губкою.

"Телеграф" писав раніше, як позбутися на кухні від неприємного запаху. Проблему можна вирішити без "магазинних" засобів.