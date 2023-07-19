Категорично заборонено: важлива причина, чому не можна заряджати телефон на ліжку

Ці правила допоможуть уникнути біди

Часто користувачі смартфонів не замислюються про те, на якій поверхні залишають його заряджатися. Дивани, подушки та інший текстиль, на якому лежить телефон, підключений до мережі, можуть призвести до незворотних наслідків.

Про це повідомили на порталі Electrical Safety First. Заряджати смартфон необхідно у безпечних умовах.

Часто гаджетами користуються перед сном, після чого їх кладуть на подушку або ліжко, щоб зарядити. Експерти зазначають, що звичка заряджати телефон на ліжку, дивані чи кріслі може спричинити серйозне лихо — пожежу. Під час заряджання телефон нагрівається, а якщо він несправний, може навіть перегрітися. Якщо в цей момент він лежить на ліжку або дивані, то поверхні можуть спалахнути і трапиться пожежа.

Щоб цього уникнути, заряджати смартфон рекомендують на жорсткій поверхні – столі чи тумбочці.

Крім того, до пожежі може призвести також несправність кабелю зарядки смартфона. Якщо він пропускає струм або сильно перегрівається, то його необхідно замінити в терміновому порядку, щоб не допустити лиха і не наражати своє життя і життя близьких людей на небезпеку. Важливо пам’ятати, що зарядний пристрій має бути оригінальним і підходити до марки вашого телефону, інакше смартфон може погано заряджатися або у нього почнуться проблеми через неякісний зарядний пристрій.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як правильно заряджати телефон в автомобілі, щоб він прослужив довше і не зіпсувалась батарея. Потрібно пам’ятати кілька важливих правил.