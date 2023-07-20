Як захистити варення від плісняви і що робити, якщо вона з’явилася

Прості рішення складної проблеми

Варення — це дуже популярний десерт. Його готують з ягід та фруктів, а також з різних овочів або навіть квітів – все залежить від рецептів та фантазії.

Кожен кулінар знає, скільки ягід, сил і часу потрібно, щоб зварити хоча б півлітрову баночку варення. Але буває так, що у так ретельно закритому смаку з’явилася пліснява. Разом із "Сьогодні" дізнаємося, як уникнути помилок та не допустити цвілі.

Як правильно закочувати варення, щоб не допустити цвілі

Насамперед дотримуйтесь рецепта і кладіть рівно стільки цукру, скільки ваш рецепт вимагає. Мало цукру – це пліснява на варення. Щоб перевірити готовність, капніть трохи варення на тарілку – якщо крапля не розтечеться, вона нормальна.

Також обов’язково зверніть увагу на кришки та банки – вони повинні бути обов’язково простерилізовані, окропом або парою. Але перед закручуванням банку потрібно охолодити. Кришки мають бути закручені максимально щільно.

Коли варення вже розлите по баночках, покладіть під кришку пергамент, змочений у спирті. Такий захист може втягнути в себе можливу плісняву.

Як правильно зберігати варення

Це краще робити у темному прохолодному місці. Зберігати варення потрібно при температурі від 2 до 12 градусів вище за нуль.

Як можна врятувати варення, якщо з’явилася пліснява?

Для цього зніміть широкий шар ураженого варення ложкою. Решту знову прокип’ятіть і закрутіть в стерильні банки.

Але це категорично не можна робити, якщо пліснява живе у вашому варенні давно. Таке варення треба викинути.

Якщо ви думали, що варення без цукру неможливе, ви помилялися. "Телеграф" ділився вже рецептом такої смакоти.