Дивний, але робочий метод: як позбутися неприємного запаху на одязі після прання

Найчастіше вся проблема виникає через мікроби та бактерії

Під час процесу прання господині можуть припуститися низки помилок, які здатні зіпсувати одяг. Трапляються випадки, коли на речах залишається неприємний запах, хоча має бути зовсім навпаки. І найчастіше причина криється саме в побутовій техніці, адже в деяких місцях може накопичуватися бруд та бактерії. Але не поспішайте засмучуватися.

Експерти в матеріалі FB підказали незвичайний, але діючий лайфхак, який допоможе позбавити ваших речей неприємного запаху без зайвих зусиль і витрат.

Що робити, якщо після прання одяг погано пахне

Щоб вирішити проблему, господаркам радять додати у пральну машину горілку. Закидайте речі назад, до спеціального відсіку додавайте порошок, а потім туди ж третину склянки алкогольного напою (80 мл). Запустіть машину та зачекайте, щоб барабан заповнився водою. Потім зупиніть процес прання на одну годину. Через деякий час знову запустіть цикл.

Коли машинка завершить прання, дістаньте речі, вони набудуть приємного запаху, тому що горілка продезінфікує саму машинку і усуне будь-який сморід. Особливо цей дивний, але робочий лайфхак, можна застосувати до кухонних рушників.

Щоправда, деякі вважають, що для досягнення потрібного результату концентрація рідини повинна бути в рази вищою. Тільки тоді спирт зможе мати дезінфікуючий ефект. Третина склянки, яка додається на 5 л води, – недостатня кількість.

"Телеграф" писав раніше, з чим замочити одяг перед пранням, щоб він був білим. Хазяйкам підказали кілька простих варіантів.