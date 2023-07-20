Забудьте про наліт та жовтизну: як без "хімії" відбілити сидіння унітазу

Ці методи допоможуть вам повернути колишню білизну

У ванній кімнаті та туалеті накопичується багато бактерій, тому їхньому прибиранню потрібно приділяти особливу увагу. Однією з найпоширеніших проблем є наліт та жовтизна на сидіння унітазу. Але з нею можна впоратися без дорогої "хімії".

У матеріалі Sovkusom підказано два методи, які ефективно допоможуть впоратися із забрудненнями та повернуть вам колишню білизну. Потрібно лише кілька народних засобів.

Чим відчистити сидіння унітазу від жовтизни

Столовий оцет

Цей простий і універсальний засіб чудово впорається з різними забрудненнями і навіть очистить сантехніку від нальоту, іржі та жовтих плям. Насамперед, зніміть сидіння від самого унітазу, а потім приготуйте розчин.

Візьміть оцет і змішайте його з водою у співвідношенні 1:1:

змочіть у розчині кілька паперових рушників, покладіть їх на забруднені місця і зверху на них розпорошіть оцтовий розчин, щоб вони стали мокрими;

залиште їх так на одну годину.

після закінчення відведеного часу приберіть рушники та змийте залишки оцту чистою водою.

Лимонний сік

Ще один засіб, який буде не менш ефективним у боротьбі з жовтизною на сидінні унітазу. Крім того, лимонна кислота відмінно дезінфікує інші поверхні .

візьміть кілька лимонів, видавіть сік, щоб вийшла одна склянка;

додайте туди кілька крапель будь-якої ефірної олії;

в ємність з розпилювачем перелийте отриманий розчин;

побризкайте сидіння унітазу і залиште так на 15 хвилин;

змийте чистою водою і витріть насухо.

"Телеграф" писав раніше, навіщо додавати в унітаз використаний чайний пакетик. Господиням підказали цікаву хитрість.