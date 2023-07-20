Краще вентилятора: найдоступніший спосіб охолодити повітря у квартирі

Врятуватися від спеки можна за допомогою пластикових пляшок

Літо і сонячна погода звичайно радують більше, ніж сльота і дощі. Але властива цій порі року спека погано впливає на самопочуття та настрій. Знаходитись у квартирі без кондиціонера важко. Вентилятори не дуже допомагають розв'язати проблему, тому що просто ганяють по приміщенню гаряче повітря.

На щастя, є дуже простий та дешевий спосіб охолодити квартиру. Для цього лайфхака знадобляться лише пластикові пляшки та вода.

Пляшки потрібно наповнити водою та заморозити. Після цього ємності потрібно розставити по кімнаті. Важливо, щоб вони розташовувалися якомога вище — на шафі або полиці. Чим більша площа кімнати, тим більше пляшок із замороженою водою потрібно в ній розмістити. Коли вода розтане, її потрібно замінити на заморожену.

Ця хитрість допоможе швидко зменшити температуру повітря в кімнаті на кілька градусів.

Раніше "Телеграф" ділився лайфхаками, які допоможуть легко заснути навіть у найсильнішу спеку.