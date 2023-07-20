Пральній машині прийде кінець: ніколи не кладіть ці речі в барабан

Неправильні дії скорочують термін служби пральної машини

Пральна машина – незамінний помічник у будь-якому домогосподарстві. Щоб прилад прослужив довше, важливо не лише регулярно очищати його, а й не класти деякі предмети у барабан. Інакше пошкодите і одяг, і саму машину.

Є чотири речі, які не рекомендується чистити у пральній машині. Про це розповідає видання Express.

Що не можна прати в машинці

Краватки. Такі тканини, як шовк і вовна, можуть втратити форму та пошкодити інший одяг під час прання. Краще прати краватки вручну або віддати в хімчистку.

Такі тканини, як шовк і вовна, можуть втратити форму та пошкодити інший одяг під час прання. Краще прати краватки вручну або віддати в хімчистку. Вироби із шовку. Більшість шовкових речей потребують хімчистки, оскільки високі температури та віджимання можуть призвести до деформації і навіть розривів. Якщо на етикетці речі вказано, що її можна прати в автоматі, то помістіть виріб у мішок для прання та увімкніть щадний режим.

Речі із застібками. Блискавки та ґудзики можуть застрягти всередині машини або пошкодити інші речі під час прання. Обов’язково застібайте блискавки та ґудзики на всіх своїх речах, перш ніж починати чистку. Особливо делікатно підходьте до декору зі стразів і каміння, фурнітура може відпасти та застрягти серед іншого одягу.

Блискавки та ґудзики можуть застрягти всередині машини або пошкодити інші речі під час прання. Обов’язково застібайте блискавки та ґудзики на всіх своїх речах, перш ніж починати чистку. Особливо делікатно підходьте до декору зі стразів і каміння, фурнітура може відпасти та застрягти серед іншого одягу. Нижня білизна. Застібка бюстгальтерів може не тільки пошкодити машинку, а й порвати інші тендітні речі. Крім того, цей виріб може втратити форму, якщо не очищати його вручну.

Раніше "Телеграф" розповідав про нюанси очищення взуття у пральній машині. Не всі види взуття рекомендується поміщати в барабан.