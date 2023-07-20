Додайте це при пранні рушників, щоб вони довше не втрачали м’якість: спритний трюк

Замість кондиціонера для тканини варто використовувати підручну альтернативу, завдяки чому рушники залишаться пухнастими

Після кількох прань м’які та пухнасті рушники стають жорсткими і навіть колючими. Однак один спритний трюк поверне тканині початкові характеристики, потрібно лише додати при пранні підручний засіб.

Щоб рушники довше залишалися м’якими, слід випрати їх з невеликою кількістю оцту. Про дієвий лайфхак розповідає Mirror.

Насамперед, варто відмовитися від використання кондиціонера для білизни, через цей засіб волокна рушників грубіють. При ополіскуванні зі пом’якшувачем на рушниках з’являється така собі плівка, яка знижує здатність виробу вбирати і створює ту саму "скоринку".

Як повернути рушникам м’якість

Щоб рушники знову були приємними на дотик, слід випрати їх зі звичайним оцтом. Підручний компонент часто використовується у господарстві, включаючи прання. До 1/2 склянки оцту в рівних частинах з водою буде достатньо при пранні рушників у машинці. Водночас цей трюк прибере запах затхлості, який іноді виникає у цих виробів. Рекомендується включати холодніший режим прання, це збереже м’якість тканини ще більше.

Важливий момент: дайте рушникам повністю висохнути, залишати вологі речі надовго у пральній машині не можна. Щоб спушити волокна рушників, спробуйте помістити кульки для сушіння або чисті тенісні м’ячі у сушарку разом із рушниками.

Раніше "Телеграф" ділився хитрощами, які допоможуть відіпрати кухонні рушники від будь-яких плям. Знадобляться лише два інгредієнти.