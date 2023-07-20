Навіщо класти простирадла в морозилку влітку: ця хитрість вас здивує

Витративши 10 хвилин свого часу, ви зможете забезпечити собі комфортний сон у прохолоді

Для тих, хто втомився від літньої спеки в нічний час, а кондиціонера немає або вмикати його не хочеться надовго, щоб не застудитися, є відмінний лайфхак. Для нього не потрібно практично нічого, крім вашого постільного та морозилки.

"Телеграф" розповість, як засипати з затишком у прохолоді, коли довкола нестерпна спека.

Все, що необхідно зробити, це перед сном покласти в морозилку простирадло та наволочку. При цьому попередньо постільну білизну потрібно упакувати в пластиковий пакет.

Через хвилин 10-15 його можна дістати та застелити ліжко. Цього часу буде достатньо, щоби постільне накопичило прохолоду і ви змогли спокійно і в комфорті заснути.

Варто додати, що такий простий, але досить ефективний лайфак дасть під час засинання відчуття прохолоди, а не вологи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як у літній період можна охолодити своє житло без кондиціонера. "Телеграф" зібрав кілька дієвих способів, які за лічені хвилини допоможуть позбутися спеки у вашому будинку чи квартирі. Одна з цих порад допоможе перетворити ваш вентилятор на кондиціонер за пару простих дій.