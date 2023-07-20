Навіщо потрібний бантик на жіночій білизні: правильну відповідь мало хто знає

Бантик на жіночій білизні — це не марна декоративна деталь

Представниці жіночої статі хоча б один раз у житті виявляли на своїй білизні маленький бантик. Найчастіше він зроблений із шовкової стрічки або тасьми у колір трусиків. Аналогічний декоративний елемент іноді пришивають між чашок бюстгальтера. Але далеко не всі знають, навіщо потрібна ця деталь.

Насамперед може здатися, що бантик необхідний для краси, щоб зробити білизну милішою і жіночнішою. Насправді раніше бантик мав практичну функцію.

До створення електрики жінкам часто доводилося вставати до світанку і вдягатися у темряві чи при свічках. Бантик служив своєрідним орієнтиром, щоб не надіти білизну задом наперед, пише Dailystar.

Ще одна функція бантика – данина історії. Вона сягає часів до винаходу еластичної гумки. Спідня білизна, включаючи труси та панчохи, підв’язували спеціальними стрічками, які змінювалися залежно від типу вбрання. Чоловіки використовували простий одинарний вузол, а жінки зав’язували тасьми на маленькі бантики, які мали надати жіночність одягу.

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