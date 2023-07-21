Як висушити кросівки після прання: швидкі способи

Розповідаємо про прості способи висушити кросівки після прання чи зливи

Промокла пара кросівок від зливи, або під час прання, у будь-якому випадку вона потребує ретельного сушіння. Якщо взуття просохне не до кінця, воно створюватиме почуття дискомфорту і стане сприятливим середовищем для розвитку бактерій.

Сушити кросівки у сушарці – не найкраща ідея. Висока температура може призвести до деформації взуття. Кросівки можуть порватись або дати усадку. На щастя, є інші методи, завдяки яким висушити кросівки можна швидко та без втрати їхнього зовнішнього вигляду.

Який би із методів ви не вибрали, для початку необхідно дістати устілки та послабити або розшнурувати шнурки.

Спосіб 1. Газета або паперовий рушник

Для білих кросівок можна використовувати лише білі паперові рушники без візерунків та малюнків. Для чорних кросівок можна взяти старі газети.

Папір потрібно скомкати й отримані невеликі кульки засунути всередину взуття, намагаючись проштовхнути їх якнайдалі до носків. Папером потрібно заповнити весь простір.

Зовні кросівки також потрібно обернути папером. Газету чи рушник потрібно буде періодично міняти.

Спосіб 2. Сіль

Пачку звичайної солі потрібно розжарити на сковороді та пересипати у тканинні мішечки. Після цього мішечки потрібно відправити у кросівки. Через пів години їх потрібно вийняти та повторити процедуру розжарювання.

Спосіб 3. Пилосос

Зніміть насадку, помістіть трубу всередину кросівки та увімкніть пилотяг, щоб витягнути вологу. На процедуру потрібно хвилин 20-30. Повністю висушити кросівки після прання в такий спосіб не вийде, але процес прискориться.

Спосіб 4. Рис

Знадобиться кілька пачок рису. Його потрібно висипати у велику пластикову ємність та покласти туди кросівки підошвою назовні. Зверху взуття треба чимось притиснути. Через 4 години кросівки мають стати сухими.

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