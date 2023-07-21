Як за 15 хвилин відмити всі скляні кришки: замочіть їх у цьому розчині

Очистіть жирні плями за дві секунди

При приготуванні жирної їжі скляні кришки від сковорідок та каструль швидко втрачають свою первинну чистоту. Іноді звичайний мийний засіб не справляється з очищенням бруду з країв кришки, і для розв'язання цієї проблеми доводиться застосовувати інші методи.

Використовуйте простий розчин, щоб відмити брудні кришки на кухні. Всі необхідні компоненти, швидше за все, вже є у вас вдома, тому цей спосіб є дуже економним і доступним. Після обробки кришки блищатимуть, а весь бруд і жир розчиняться, пише cpykami.

Як відмити жир зі скляної кришки

Візьміть досить глибокий таз (щоб помістилася кришка) і насипте в нього 1 столову ложку порошку гірчиці, 2 столові ложки соди та 1 столову ложку будь-якого рідкого засобу для миття посуду. Залийте таз повним чайником окропу та дочекайтеся повного розчинення всіх компонентів. Після цього помістіть кришку та залиште на 15 хвилин.

Потім візьміть стару зубну щітку і ретельно очистіть важкодоступні ділянки кришки, особливо поряд з обідком. Після завершення цього етапу, вимийте кришку звичайною губкою.

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