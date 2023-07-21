Всього один засіб позбавить вас від неприємних запахів з пральної машини: ваша білизна ніколи не буде погано пахнути

Ви будете в захваті від результату

Пральна машина концентрує велику кількість накипу, накипу та залишків мийних засобів. Згодом пліснява утворюється, накопичується і призводить до неприємних запахів, які під час прання можуть перейти на ваші речі. Якщо не запланувати часте чищення пристрою, далі буде тільки гірше.

Не хвилюйтеся, вдаватися до агресивних хімічних речовин не потрібно, адже ви можете використовувати природні методи очищення пральної машини, щоб нейтралізувати всі неприємні запахи, пише santeplus. Щоб подолати цю незручність, ви можете розраховувати на властивості, що очищають і дезодорують, повністю натурального інгредієнта — лимона.

Цей цитрусовий фрукт також може діяти як ідеальний дезінфекційний засіб. Дуже ефективно видаляє накип та вапняні відкладення. Як бонус він позбавляє неприємних запахів і надає тонкого аромату лимона.

А в поєднанні з оцтом та харчовою содою, лимон допоможе назавжди позбутися неприємних запахів у пральній машині. Щоб отримати 100% натуральний дезінфекційний засіб домашнього приготування, просто налийте в порожній барабан суміш оцту та лимонного соку (по пів склянки кожного) і запустіть порожнє промивання. Щоб завершити очищення, додайте трохи харчової соди у відсік для мийних засобів.

Раніше "Телеграф" писав, навіщо в пральну машину класти білий рис. Він чудово вбирає вологу, тому завдяки ньому вирішується одна з головних проблем пристрою.