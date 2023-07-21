Старі та пожовклі рушники будуть як нові: хитрість, щоб відбілити їх та зробити їх м’якими

Рушники вийдуть м’якими та білішими з цим трюком

Білі рушники з часом неминуче починають втрачати свою м’якість та привабливість. Таким чином, при використанні та пранні вони жовтіють, що значно змінює їх зовнішній вигляд. Однак не варто турбуватися, тому що це можна виправити.

Якщо ви хочете відбілити пожовклі рушники і у вас немає ідей, просто загляньте перед пранням на кухню. Дивно, але розв'язанням вашої проблеми є звичайна харчова сода, пише santeplus.

Як відбілити і пом’якшити пожовклі рушники

Однією з багатьох властивостей цього інгредієнта є його здатність відбілювати білизну, видаляючи стійкі плями. Крім того, ваші пожовклі, грубі рушники стануть м’якшими. Для цього насипте 2-3 столові ложки харчової соди у висувний ящик пральної машини, а також у барабан пральної машини. Потім запустіть цикл прання, який підходить для рушників.

Якщо у вас немає харчової соди, оцет також можна використовувати як кондиціонер для білизни, проте вважається чудовим засобом, що відбілює і дезодорує, але не пом’якшує. Для цього в таз з гарячою водою налийте пів склянки оцту і замочіть у ньому жовті рушники. Залишіть на кілька годин, перш ніж випрати речі в пральній машині, як завжди.

Раніше "Телеграф" ділився хитрощами, які допоможуть відіпрати рушники від будь-яких плям. Знадобляться лише два інгредієнти.