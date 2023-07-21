Жодна крапля не впаде повз: трюк з пляшкою масла

Завдяки хитрощам можна забути про жирні розводи

Соняшникову, оливкову, кукурудзяну, лляну та будь-яку іншу олію поєднує те, що як би акуратно нею не користувалися, все одно хоча б одна крапля та розтечеться по пляшці. Мало того, що наступного разу ємність неприємно брати до рук, то ще й на столі залишаються жирні плями.

Винахідливі господині придумали, як позбутися цієї проблеми.

Звичайно можна використовувати спеціальний дозатор. Його можна придбати у магазині з посудом. Дозатор допомагає налити точну кількість олії й назавжди забути про жирні розводи на поверхнях та безпосередньо на пляшці.

Але можна вдатися і до інших хитрощів — використати ватяний диск. Його потрібно згорнути навпіл і в центрі ножицями зробити хрестоподібний надріз. Потім диск потрібно надіти на шийку пляшки.

При використанні олії жирні краплі не стікатимуть униз по стінках пляшки. Їх вбиратиме ватяний диск. А ваші руки завжди будуть чистими.

Раніше "Телеграф" розповідав, для чого у пляшці з рослинною олією кільце-заглушка та як його правильно використовувати.