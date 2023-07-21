Телефон прослужить довше: п’ять золотих правил зберегти батарею

Важливо звертати увагу не тільки на зарядний пристрій, а й на температуру навколо

Термін дії батареї смартфона залежить від того, як ним користуватися. Якщо його неправильно заряджати, зберігати в невідповідному місці або занадто сильно перевантажувати, то він прослужить набагато менше.

На порталі Sante Plus розповіли п’ять основних причин, через які батарея гаджета зношується. Якщо дотримуватися простих правил, то смартфон може прослужити довше.

Не заряджайте телефон до 100%

Експерти не рекомендують надто сильно розряджати батарею та заряджати її до 100%. Краще дотримуватись діапазону 20–80%. Якщо заряджати телефон більше 80%, то згодом він почне швидше розряджатися. Найкраще віддавати перевагу недовгим процесам заряду по кілька хвилин, щоб підтримувати рівень заряду батареї в діапазоні 80-85%.

Не розряджайте акумулятор до 0%

Також не рекомендується розряджати акумулятор телефону нижче 20%. Це може пошкодити його, особливо якщо це робити на регулярній основі. Найкраще допускати розрядку гаджета лише до 20%, щоб телефон довше прослужив.

Використовувати потрібно лише оригінальну зарядку

Якщо зарядний кабель був куплений окремо від смартфона, то він може йому не підходити, що позначиться на процесі заряджання та роботі самого гаджета. Батарея швидко зіпсується від неоригінального зарядного пристрою, особливо якщо гаджет підтримує процес швидкого заряджання, а кабель ні чи навпаки.

По можливості використовуйте енергозберігаючі розетки

Найчастіше власники смартфонів ставлять заряджати їх на ніч, оскільки ритм життя не завжди дозволяє відкласти гаджет на кілька годин вдень. Щоб не нашкодити батареї та самому телефону, найкраще використовувати енергозберігаючі розетки. Вони мають вбудований таймер, завдяки якому можна задати час зарядки телефону і не боятися залишити його включеним у розетку на всю ніч — заряджатися він буде лише у вказаний проміжок часу.

Слідкуйте за температурою навколо

Зберігати телефон потрібно за правильної температури. Взимку багато хто стикався з тим, що на морозі телефон вимикається. Справа в тому, що в таких умовах батарея швидше розряджається. Те саме стосується і надмірно спекотної температури, при якій телефон буде гірше працювати. В інструкції до гаджета зазначено, що його не можна піддавати екстремальним температурам, тому важливо вибирати сприятливі температурні умови.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як прискорити зарядку телефону. Є два простих способи зробити це, не зашкодивши батареї.