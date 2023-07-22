Хитрий трюк, як зробити прасування вдвічі швидшим і простішим: застеліть дошку цим

Хитрість, що в рази спрощує прасування навіть делікатних тканин

Більшість господинь перед прасуванням використовують великий рушник або щільну тканину для того, щоб спростити процес прасування і запобігти ковзанню речей по прасувальній дошці. Однак не багатьом відомо, навіщо деякі люди кладуть на неї фольгу.

Виявляється, є хитрий прийом, який значно спрощує процес прасування. Вам знадобиться вдвічі менше часу на виконання тієї ж роботи. Для цього достатньо закріпити фольгу на поверхні дошки для прасування, щоб вона відштовхувала тепло. В результаті ви зможете прасувати речі тільки з одного боку, при цьому отримуючи відмінний результат з обох. Цей трюк ефективний із делікатними тканинами. Але важливо пам’ятати, що при використанні цього методу праску слід проводити над тканиною, а не прямо по ній, пише ukr.media.

Як прискорити прасування

Потрібно звичайний рулон харчової фольги. Візьміть дошку для прасування і зніміть з неї чохол. Потім покрийте поверхню фольгою. Акуратно надягніть чохол назад на дошку і розпочинайте прасування.

Фольга відмінно відбиває тепло, тому вона дозволить розгладити всі складки на одязі одночасно з обох боків, роблячи процес прасування ефективнішим.

Цей метод також можна використовувати для розгладження тонких та чутливих тканин, таких як шовк, віскоза та шифон. Щоб уникнути слідів від праски на таких матеріалах, помістіть виріб на фольгу і прасуйте його, утримуючи праску на відстані 3-5 см від тканини в режимі відпарювання.

Раніше ми розповідали, як за допомогою праски розгладити лінолеум. Відмінна порада, яка врятує покриття для підлоги.