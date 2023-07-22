Навіщо хитрі господині роблять надріз на губці для миття посуду: скажете "дякую"

Виявляється, можна обійтися без довгої мороки

Досвідчені господині часто стикаються з однією проблемою при митті посуду: необхідність щоразу наносити мийний засіб, що значно ускладнює та відволікає від справи. Але є спосіб уникнути цього стомлюючого процесу.

Для цього потрібно взяти губку, яку ви використовуєте для миття посуду, і акуратно зробити розріз в центрі губки ножем. Потім у цей надріз вставте невеликий шматочок мила. Під час миття посуду вам не доведеться додавати додатковий мийний засіб, тому що губка автоматично покриватиметься мильною піною, пише ukr.media.

У чому хитрість

При намилюванні губки перед миттям посуду мило розмивається і розчиняється у воді, а це зменшує його ефективність. Однак, якщо ви зробите надріз на губці і помістите туди невеликий шматочок мила, воно залишиться на місці і виділятиметься поступово. Цей підхід не тільки полегшує процес миття посуду, але також дозволяє заощаджувати час та засоби.

Зазначимо, що миття підлоги часто стає причиною роздратування. Раніше "Телеграф" писав, чим помити підлогу, щоб блищав і радував око.