Як легко відкрити закручену банку: відкривачка не знадобиться

Кришку не доведеться колупати ножем

Магазинні консерви в скляних банках здебільшого закриті гвинтовими кришками. Такий вид кришок часто використовується і для домашньої консервації. Для відкривання такої банки багато хто використовує ніж — підчіплюють край кришки, щоб під неї потрапило повітря, а потім відгвинчують.

Такий спосіб не дуже зручний. Замість нього можна скористатися методом, який не передбачає використання будь-яких підручних засобів і не вимагає сильних фізичних витрат.

Насамперед необхідно нагріти банку до кімнатної температури, якщо до цього вона стояла в холодильнику або іншому прохолодному місці. Після цього шийку банки потрібно опустити в миску або підставити під кран із гарячою водою. За хвилину слід протерти скляну поверхню від вологи та просто відкрутити кришку. Під впливом гарячої води метал розшириться і відкрити банку буде дуже легко.

Завдяки цьому методу відкриття банки кришка залишається цілою і може бути використана повторно.

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