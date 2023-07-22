Як випрати шторку у ванній від плісняви та грибка: змішайте всього два бюджетні засоби

Під час чищення — надягайте маску або постарайтеся не вдихати пил

Ванна має бути чистою, без нальоту та жовтих плям, тому їй потрібно приділяти особливу увагу. Але під час збирання ванної кімнати не забувайте позбавити від забруднень і шторку, особливо якщо там почалася з’являтися пліснява та грибок.

Експерти в матеріалі Kakpostirat розповіли, за допомогою яких двох бюджетних засобів можна легко впоратися з проблемою, витративши при цьому мінімум зусиль.

Чим відіпрати від грибка шторку у ванній

Вам знадобиться всього два засоби: оцет та харчова сода. Але в першу чергу зчистіть забруднення спеціальною губкою або щіткою, потім помістіть шторку в тазик, додайте 100 г оцту і соди. У цьому розчині залиште її так на 15 хвилин, а потім ретельно прополощіть у проточній холодній воді. Далі розвісьте її у будь-якій сухій кімнаті, потрібно стежити за тим, щоб вона повністю висохла.

Але експерти рекомендують проводити процедуру в масці або постарайтеся не вдихати пил, тому що можна завдати шкоди своєму здоров’ю. Плюс до всього, для досягнення кращого ефекту, потрібно залити шторку теплою водою, тому що в холодній спори плісняви будуть руйнуватися складніше.

"Телеграф" писав раніше, як позбутися плісняви у ванній кімнаті. Експерти підказали простий, але дієвий метод.