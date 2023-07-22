Як очистити каструлю від пригорівшого молока: повертаємо блиск за допомогою народних засобів

Можна обійтися і без дорогої "хімії"

Під час приготування їжі в сковорідці може пригоріти, а з каструлі варто на хвилину відволіктися, "втекти" і підгоріти молоко. І в таких випадках ліквідацією проблеми слід займатися одразу.

Експерти у матеріалі Kakpostirat розповіли, як за допомогою бюджетних народних засобів можна ефективно очистити каструлю, не пошкодивши її поверхню.

Як відмити каструлю від пригорівшого молока

Допомогти вирішити проблему на алюмінієвій каструлі може вода, мило та нашатирний спирт. Спочатку заливайте пляму холодною водою, потім гарячою і додайте туди мила та спирту. Нехай розчин побуде в емкості 10-15 хвилин, після чого за допомогою губки постарайтеся акуратно відмити його. Ще можна використовувати крейду або суміш крейди та глини.

Якщо каструля з нержавіючої сталі або алюмінію, спробуйте відтерти пляму щіткою з металевої стружки, але тільки робіть це легкими рухами, щоб не подряпати поверхню. Якщо на стіні з’явилася чорнота, видалити її необхідно ганчірочкою, змоченою у столовому оцті. Потім ємність потрібно обполоснути теплою водою.

Якщо молочний пригар залишився на дні каструлі, тоді присипте його сумішшю соди та солі (або окремо — по 5 ст. л.) і додайте теплої води, щоб утворився концентрат. Залишіть так на ніч, вранці підігрійте розчин, а потім за допомогою губки почистіть каструлю.

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