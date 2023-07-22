Деякі господині використовують дріжджі під час прання: для чого це потрібно

Харчова добавка допомагає зробити речі ідеально чистими

Раніше в магазинах не було такої різноманітності засобів для прання, як зараз. І наші бабусі використовували підручні засоби, щоби ідеально випрати білизну.

Попри те, що деякі "бабусині" методи можуть здатися дивними, вони вже давно довели свою ефективність. Один із таких — використовувати дріжджі під час прання.

Перш за все потрібно сказати, що для цих цілей використовуються живі дріжджі, які мають вигляд брусочка, а не розфасовані маленькими пакетиками у вигляді порошку. Ця харчова добавка може вивести навіть найскладніші плями з одягу. Дріжджі можуть виступати як засіб для виведення плям, так і в якості відбілювача.

Така заміна сучасної побутової хімії підходить лише для ручного прання. Через високі обороти та високі температури добавка може поводитися непередбачувано. Якщо додати дріжджі до пральної машини, на речах після прання будуть розводи, а каналізація заб'ється, пише Ukr.media.

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