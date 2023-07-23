Рус

Чим почистити раковину із нержавійки до блиску: потрібен лише один інгредієнт

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Раковина буде знову чистою і здивує своїм блиском Новина оновлена 23 липня 2023, 07:54
Раковина буде знову чистою і здивує своїм блиском. Фото Pixabay

Всього один сипкий засіб та п’ять простих етапів

Дбати про раковину з такого матеріалу може представляти певні складнощі. Це пов’язано з тим, що нержавіюча сталь швидко втрачає свій блиск, на поверхні залишаються сліди від крапель води або розводи від мийних засобів. Але не варто зневірятися чи засмучуватися.

Простими засобами, доступними в кожній оселі, можна легко усунути проблему. Вони не тільки добре очистять раковину, але й ефективно можуть знезаразити її. Про це пише pixelinform.

Чим почистити раковину з нержавіючої сталі

Для досягнення бажаного результату при чищенні раковини, вам знадобиться популярний сипкий продукт — сода. Процедура складається з кількох етапів:

  1. Спочатку потрібно промити раковину водою.
  2. Після висушування поверхні раковини рівномірно розподіліть соду на її поверхні.
  3. Потім протріть раковину сухою серветкою. Цей засіб відмінно справляється із забрудненнями, має дезінфікуючий ефект і не ушкоджує сантехніку.
  4. Щоб надати процедурі більш приємного аромату і посилити її ефективність, можна додати трохи соку лимона.
  5. Заключний етап — відполірувати раковину за допомогою серветки та невеликої кількості олії — масажної чи дитячої.

Раніше "Телеграф" писав, чим відмити ванну, щоб була білою та сяяла. Спеціальні засоби не потрібні.

Теги:
#Сода #Лайфхак #Раковина