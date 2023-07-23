Чим почистити раковину із нержавійки до блиску: потрібен лише один інгредієнт

Всього один сипкий засіб та п’ять простих етапів

Дбати про раковину з такого матеріалу може представляти певні складнощі. Це пов’язано з тим, що нержавіюча сталь швидко втрачає свій блиск, на поверхні залишаються сліди від крапель води або розводи від мийних засобів. Але не варто зневірятися чи засмучуватися.

Простими засобами, доступними в кожній оселі, можна легко усунути проблему. Вони не тільки добре очистять раковину, але й ефективно можуть знезаразити її. Про це пише pixelinform.

Чим почистити раковину з нержавіючої сталі

Для досягнення бажаного результату при чищенні раковини, вам знадобиться популярний сипкий продукт — сода. Процедура складається з кількох етапів:

Спочатку потрібно промити раковину водою. Після висушування поверхні раковини рівномірно розподіліть соду на її поверхні. Потім протріть раковину сухою серветкою. Цей засіб відмінно справляється із забрудненнями, має дезінфікуючий ефект і не ушкоджує сантехніку. Щоб надати процедурі більш приємного аромату і посилити її ефективність, можна додати трохи соку лимона. Заключний етап — відполірувати раковину за допомогою серветки та невеликої кількості олії — масажної чи дитячої.

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