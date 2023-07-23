Краще за будь-які магазинні хімікати: як зробити потужний дезінфектор із трьох підручних засобів

Саморобний очищувач стане незамінним помічником у прибиранні

Багато домогосподарств використовують замість дорогої побутової хімії саморобну альтернативу. Зробити потужний очисник легко власноруч, використовуючи підручні засоби.

Щоб отримати ефективний дезінфектор, вам потрібні лише три предмети побуту. Про ефективний лайфхак читайте в матеріалі Express.

Дезінфікувальні спреї використовуються на кухнях та у ванних кімнатах, допомагаючи видаляти неприємні віруси й бактерії. Домогосподарства можуть заощадити та зробити власний дезінфікувальний засіб, ключові інгредієнти для цього спирт і звичайний оцет.

Як зробити очищувач своїми руками

Так, для виготовлення очищувача наповніть півпляшки з розпилювачем медичним спиртом, 25 мл столового оцту, а потім влийте 25 крапель ваших улюблених ефірних олій. Вибирайте ті, які мають антибактеріальні властивості, цитрусові, чайне дерево або евкаліпт — ідеально підійдуть. Однак не варто використовувати очищувач на мармурових чи гранітних поверхнях.

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