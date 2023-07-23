Буде як нова: як за 10 хвилин відчистити обробну дошку від плям та запаху

Будь-який кухонний "гаджет" з часом може змінювати колір та забруднюватись

Всі кухонні аксесуари, які ми використовуємо під час приготування їжі , необхідно тримати в чистоті. І особливу увагу потрібно приділяти обробній дошці, тому що на ній часто з’являється пліснява, подряпини та інші забруднення, де накопичуються бактерії.

У матеріалі Dnpr підказали кілька простих лайфхаків, які допоможуть за десять хвилин позбавити цей важливий кухонний аксесуар від плям і неприємного запаху.

Як відчистити обробну дошку

Сіль + лимон

Візьміть обробну дошку, рівномірно розсипте сіль, потім всю поверхню протріть половинкою лимона, придавивши його, щоб виділявся сік. На кухонному "гаджеті" у результаті утвориться суміш. Потрібно почекати, щоб сіль повністю розчинилася, потім змити все водою та протерти дошку насухо.

Сода

Якщо хочете позбавитися неприємного запаху, який "в’ївся" в дошку, тоді візьміть харчову соду, додайте води, щоб вийшла "кашка" і натріть поверхню. Залишіть так на 10-15 хвилин, потім змийте водою і протріть дошку рушником.

Вазелін

Ще один засіб, який допоможе позбавити дерев’яну обробну дошку від плям. Просто візьміть вазелін, нанесіть на забруднення і залиште на 12 хвилин, щоб він увібрався. Після цього потрібно стерти залишки та вимити поверхню.

"Телеграф" писав раніше, що частим джерелом бактерій та сміття на кухні є витяжний вентилятор. Але є простий спосіб, який дозволить відмити витяжку дуже швидко та ефективно.