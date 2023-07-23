Знадобиться ложечка соди: як легко та швидко перевірити молоко на свіжість

Цей лайфхак досить простий і легкий у виконанні

Є лайфхаки, що дозволяють швидко визначити свіжість яєць, не відходячи від прилавка магазину, а є способи, завдяки яким можна перевірити, наскільки якісне молоко, перш ніж його вживати. Для цього потрібно мінімум зусиль та коштів.

Українська кулінарна блогерка Тетяна Широкоступ поділилася цим методом на своєму YouTube- каналі. Його можуть використовувати господині, щоб перевірити свіжість молока, наприклад, перед його використанням у кулінарних рецептах.

Як перевірити чи свіже молоко

Відповідно до її поради, потрібно налити 50 мл молока в склянку і додати до нього чверть чайної ложки харчової соди. Потім ретельно перемішайте та спостерігайте за реакцією. Якщо утворилася піна або з’явилися бульбашки, значить у молоці є зайва кількість кислоти, власне, це говорить про те, що продукт не свіжий.

Кулінарна блогерка зазначила, що цей лайфхак дуже простий і легкий у виконанні та одразу допомагає визначити якість напою, без спеціальних приладів чи професійних знань.

як перевірити чи свіже молоко

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