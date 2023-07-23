Навіть найдешевше взуття не смердітиме: просто скористуйтесь цим засобом

Найпростіший спосіб позбутися неприємного запаху у взутті

Проблема з неприємним запахом із взуття може торкнутися кожного. Причин тому може бути кілька: сильна пітливість стоп, неякісні матеріали, з яких зроблено взуття, неправильний догляд за взуттям або неправильне його використання.

Для боротьби з неприємним запахом із взуття можна придбати спеціалізований засіб. Або можна обійтися народними методами. Допомогти може навіть один із найдешевших доглядових засобів для дітей — присипка.

Насамперед взуття необхідно почистити, а потім уже розпочинати обробку проти неприємного запаху. Присипкою потрібно "припудрити" внутрішню частину взуття та устілку. Обробку внутрішньої сторони потрібно провести ретельно, охоплюючи всю поверхню та залишити речовину діяти. За ніч неприємний запах і зайва волога зикнуть. Залишиться тільки висипати залишки присипки у відро для сміття і можна знову взувати улюблену пару.

Якщо в приміщенні, де ви зберігаєте взуття сиро, в коробку із взуттям рекомендується класти 1-2 таблетки активованого вугілля, що перешкоджатиме появі плісняви та затхлого запаху.

Раніше "Телеграф" ділився способами, які допоможуть швидко висушити взуття після прання чи зливи.