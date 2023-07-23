Іржа зникне назавжди: ванна сяятиме після цього засобу

Два засоби з аптеки позбавлять поширеної проблеми

На душовій кабіні та на плитці крім білих плям можна побачити сліди іржі. Далеко не кожен побутовий засіб може з першого разу видалити таке забруднення.

Щоб не витрачати гроші на марну покупну хімію досвідчені господині готують засіб для чищення від іржі у ванній самостійно. В наявності потрібно мати два аптечні засоби — нашатирний спирт та перекис водню.

Щоб отримати засіб від іржавих плям у ванній змішайте 4 столові ложки нашатирного спирту та 2 столові ложки перекису водню. Потім цим засобом потрібно змочити губку або ватяний диск та протерти проблемні ділянки. Залишіть засіб діяти на 25 хвилин.

З часом потрібно змити суміш чистою водою. Сліди іржі зникнуть наче їх не було й ванна кімната набуде зовсім іншого вигляду.

Раніше "Телеграф" розповідав, як своїми руками приготувати засіб для чищення посуду.