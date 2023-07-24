Головне – діяти швидко: як відпрати з одягу пляму від тонального крему

Тональний крем має у своєму складі олії та жири

Плями на одязі — поширена проблема, вони можуть з’явитися від літніх ягід, трави або косметичних засобів, зокрема тонального крему або пудри. І якщо ви відразу помітили забруднення, постарайтеся його швидко вивести.

У матеріалі Apostrophe експерти підказали прості методи, які допоможуть швидко впоратися із проблемою та повернути одягу первозданний вигляд. Потрібно лише кілька засобів.

Як випрати плями від тонального крему

Медичний спирт

Якщо ви поставили пляму від тонального крему, вивести її можна за допомогою медичного спирту. Просто змочіть у ньому ватний тампон або мочалку, а потім протріть забруднену ділянку одягу. Потім річ випрайте в пральній машинці.

Крем для гоління

У боротьбі з плямою від тонального крему допоможе інший крем — для гоління. Просто нанесіть його на пляму і залиште на 10-15 хвилин. За цей час забруднення повинне розчинитися. Потім змийте рештки крему холодною водою і виперіть річ.

Мило та вода

Якщо під рукою немає нічого крім звичайного мила та води, ви все одно зможете впоратися з плямою. Промочіть її холодною водою, акуратно нанесіть на неї мило і потріть, поки не зійдуть сліди косметичного засобу. Тільки не застосовуйте паперові серветки, тому що можна лише погіршити ситуацію.

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