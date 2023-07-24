Ефект вас здивує: як за допомогою простого засобу прибрати подряпини на сонцезахисних окулярах

За допомогою простих хитрощів можна зберегти презентабельний вигляд окулярів

Сонцезахисні окуляри в літній сезон є невід’ємним атрибутом будь-якого образу, щоправда, потрібно вміти підбирати аксесуар під свій тип обличчя. Але найважливіше — він має забезпечити гарний захист очам, а зробити це буде проблематично, якщо на окулярах будуть подряпини.

У матеріалі Glavred розповіли, за допомогою якого простого засобу можна вирішити це питання, витративши при цьому щонайменше зусиль. Потрібно лише один продукт.

Як на сонцезахисних окулярах прибрати подряпини

Якщо хочете позбавитися від подряпин на склі, тоді використовуйте зубну пасту. Це може бути дивним, але саме паста допоможе вирішити проблему. Але підійде тільки той продукт, у складі якого немає відбілюючих, гелевих і чистящих компонентів. А ще вам знадобиться тканина з мікрофібри та невелика миска з теплою водою.

В першу чергу, протріть добре скло цією тканиною, потім видавіть на палець трохи зубної пасти, потріть її на зовнішній стороні однієї з лінз протягом 3-5 хвилин. Потім повторіть цей процес з іншою лінзою. Покладіть сонцезахисні окуляри в миску з теплою водою та ретельно видаліть залишки зубної пасти. Протріть окуляри тканиною з мікрофібри, а потім погляньте на лінзи. Подряпини повинні зникнути!

"Телеграф" писав раніше, які моделі сонцезахисних окулярів застаріли. При виборі аксесуарів експерти радять ознайомитися з головними антитрендами цього літа.